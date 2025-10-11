The Walking Dead 3: Daryl Dixon, AMC regala una scena del season finale e un video dal set della stagione 4

Al New York Comic-Con AMC ha regalato nuove anticipazioni sulla stagione 3 di The Walking Dead: Daryl Dixon e sul prossimo capitolo della storia, che sarà l'ultimo.

L'emittente americana ha infatti condiviso due video che regalano una scena del season finale e un breve filmato girato sul set.

I due video della serie

Il panel dedicato alla serie The Walking Dead: Daryl Dixon ha permesso ai fan di vedere una scena tratto dall'ultimo episodio della terza stagione, intitolato Solace of the Sea, in cui il protagonista interpretato da Norman Reedus spiega alla sua amica Carol, ruolo affidato a Melissa McBride, che sente il bisogno di essere sempre in movimento, condividendo il suo timore che non riuscirà a stare in un unico luogo quando arriveranno a casa.

Nel video realizzato sul set della quarta stagione, invece, i due protagonisti sono in Spagna e si rivolgono ai fan dicendo che sperano continueranno a guardare la serie, soprattutto perché migliorerà ancora rispetto al capitolo precedente.

Le dichiarazioni sull'ultima stagione

Reedus, commentando il rinnovo per l'ultima stagione dello show, disponibile in Italia su Sky, avvenuto a luglio, aveva dichiarato: "Daryl Dixon è stato un viaggio incredibile. Ringrazio ogni singolo che fan che ci ha seguiti in questa avventura. Si è trattato di un privilegio costruire questa storia per questi personaggi e abbiamo così tanta gratitudine per come è stata accolta. Il vostro amore e sostegno hanno reso ogni momento degno di essere vissuto. Questo finale non è solo un epilogo, è una celebrazione di quello che abbiamo tutti condiviso. Continuate a portare avanti quell'amore: il viaggio di Daryl non è ancora finito".

The Walking Dead: Daryl Dixon, Norman Reedus in una foto della serie

Melissa McBride aveva quindi aggiunto: "Girare questa parte dell'avventura di Daryl e Carol insieme in Europa è stato uno dei momenti più elettrizzanti di una vita intera e continuo a tornare per raccontare qualcosa in più su questi due personaggi. C'è ancora così tanta storia da raccontare e così tanto che i fan possono attendere. Mi godrò i momenti in arrivo e sono emozionata all'idea che i fan vedano a cosa abbiamo lavorato in queste location incredibili".