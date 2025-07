The Walking Dead finalmente in chiaro in TV: la serie cult in prima visione da stasera su Cielo

L'apocalisse zombie arriva sul piccolo schermo e lo fa in chiaro per allietare le sere d'estate. The Walking Dead, infatti, una delle serie più iconiche e longeve della tv americana, approda su Cielo a partire da stasera mercoledì 16 luglio con un doppio episodio ogni settimana, alle 21.15.

Un'occasione perfetta per chi non ha mai visto la serie o vuole rivivere le origini di un fenomeno globale. O semplicemente per chi si sente orfano di The Last of Us e cerca qualcosa di altrettanto ansiogeno per compensare la mancanza.

The Walking Dead su Cielo: la serie che ha rivoluzionato il genere zombie

The Walking Dead stagione 1

Creata da Frank Darabont e ispirata ai fumetti di Robert Kirkman, The Walking Dead ha ridefinito il racconto post-apocalittico per il pubblico seriale. Il protagonista è Rick Grimes (Andrew Lincoln), uno sceriffo che si risveglia in ospedale dopo un coma e scopre che il mondo è sprofondato nel caos, popolato da morti viventi. Ma i veri pericoli non sono solo gli zombie: nella nuova società, ogni incontro con altri umani può essere una minaccia.

Accanto a Lincoln c'è un cast diventato ormai iconico: Norman Reedus nei panni di Daryl Dixon - che possiamo vedere anche nello spinoff su Sky e NOW -, Melissa McBride (Carol), Danai Gurira (Michonne) e Lauren Cohan (Maggie). La serie ha conquistato pubblico e critica, con candidature agli Emmy e ai Golden Globe, oltre che diversi premi Saturn per miglior serie horror.

Perché (ri)vedere The Walking Dead oggi

The Walking Dead, Daryl Dixon

Oltre all'azione e alla tensione, The Walking Dead è diventata una narrazione complessa sull'etica, sulla leadership e sulla sopravvivenza. Col tempo, il racconto si è trasformato da horror puro a dramma corale, toccando temi come la famiglia, la fiducia e la fragilità umana che sono sempre più attuali nel mondo contemporaneo. Un motivo in più per (ri)scoprirla ora, nella sua versione originale e integrale.

Quando guardare la serie su Cielo

Cielo (canale 26 del digitale terrestre) manda in onda ogni mercoledì due episodi consecutivi a partire da oggi, 16 luglio. L'appuntamento settimanale è un ritorno alle origini della serialità e non è un caso: permette di seguire o recuperare la storia fin dall'inizio, con il fascino di una visione in chiaro e gratuita. Cosa chiedere di meglio?