The Walking Dead: Robert Kirkman svela le vere ragioni della fine del fumetto

The Walking Dead, il fumetto di Robert Kirkman adattato poi nella longeva serie tv, ha detto addio ai fan e il creatore della storia ha ora rivelato il "vero motivo" per cui ha deciso di scrivere la parola fine.

L'ironica confessione è stata compiuta con una foto condivisa su Twitter in cui Robert Kirkman dichiara: "Ora che ho la mia copia del Volume 16 posso rivelare il vero motivo per cui The Walking Dead è finito".

Lo scatto rivela infatti che l'autore è rimasto senza spazio sullo scaffale dove conserva la storia stampata dell'apocalisse zombie.

Ecco la foto:

Okay. Now that I have the volume 16 hardcover, I can reveal the REAL reason @TheWalkingDead ended. #nomoreroomontheshelf pic.twitter.com/pmW1t7lD5B — Robert Kirkman (@RobertKirkman) August 9, 2019

In una lettera di addio rivolta ai suoi fan Kirkman aveva, in quel caso seriamente, spiegato perché ha voluto concludere il racconto: "Mi spezza il cuore dover finirla e dobbiamo andare avanti... ma semplicemente amo troppo questo mondo per espandere le cose fino a quando rischiano di non essere come voglio. Ho potuto raccontare la mia storia esattamente nel modo in cui volevo, per 193 numeri, e come desideravo, senza interferenze lungo il percorso... in nessun momento. Si tratta di una cosa davvero rara e non esiste senza il sostegno che questa serie ha ottenuto dai lettori come voi". Robert, al San Diego Comic-Con 2019, aveva poi aggiunto che ha preferito salutare i lettori evitando che la storia diventasse troppo ripetitiva e poco scorrevole.

La serie tv, nel frattempo, è arrivato quota 10 stagioni e 3 spinoff, oltre ad aver dato vita a una trilogia di film in cui si racconterà la storia di Rick Grimes, il personaggio interpretato da Andrew Lincoln, di cui è stato condiviso solo un teaser.