The Walking Dead: The Ones Who Live, record di ascolti in streaming per lo spin-off

Ancora una volta, l'ennesimo spin-off di The Walking Dead è stato tra i prodotti più visti in streaming e il più visto in assoluto su AMC

The Walking Dead: The Ones Who Live ha dimostrato che c'è ancora moltissimo interesse del pubblico per il franchise di The Walking Dead, poiché l'ultimo spin-off ha stabilito un nuovo record di ascolti su AMC+.

Non solo lo show è stato un grande successo sulla piattaforma di streaming, ma la serie ha dimostrato di poter registrare numeri consistenti anche sulla programmazione tradizionale, conquistando il primo posto in termini di audience per le serie drammatiche nella stagione 2023/24.

Negli Stati Uniti, i nuovi episodi di The Walking Dead: The Ones Who Live vengono trasmessi in anteprima su AMC la domenica sera, mentre in Italia la serie è ancora inedita (probabilmente arriverà su Disney+).

The Ones Who Live batte il record di The Terror

Secondo il comunicato stampa, "la première di The Walking Dead: The Ones Who Live ha stabilito i record di sempre sia per quanto riguarda l'audience che per le visualizzazioni su AMC+ ed è stata la première di una serie drammatica più vista della stagione televisiva 2023/24. L'episodio ha ottenuto quasi tre milioni di spettatori nella prima serata nei rating Nielsen, il più grande risultato di pubblico per una nuova serie AMC negli ultimi sei anni, dall'anteprima di The Terror del 2018".

The Walking Dead: The Ones Who Live, una foto svela il ritorno di una nota villain

Nell'episodio che ha aperto il nuovo spin-off abbiamo scoperto cos'è successo a Rick Grimes dopo il suo addio a The Walking Dead, mentre nell'episodio andato in onda la notte scorsa, gli spettatori sono stati aggiornati sugli eventi affrontati da Michonne prima del suo ricongiungimento con Rick.