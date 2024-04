The Walking Dead: in arrivo una serie animata più fedele al fumetto? Parla Robert Kirkman

Sulla scia del successo di Invincible, l'autore Robert Kirkman ha commentato la possibilità di realizzare un giorno una serie animata di The Walking Dead, dopo il clamoroso successo ottenuto con i vari progetti in live-action finora. Tuttavia, il problema rimane legato ai diritti di sfruttamento dell'opera.

Kirkman è da tempo favorevole all'idea di un adattamento animato più "fedele" del fumetto in bianco e nero che ha dato vita all'universo live-action di The Walking Dead della AMC, ma sembra che il network non sia intenzionato a procedere in quella direzione al momento.

"Mi piacerebbe che un giorno si realizzasse, ma non credo che sarà possibile finché non riavrò indietro i diritti dalla AMC", ha scritto Kirkman in risposta a un fan che gli aveva chiesto un parere su uno show animato di The Walking Dead. Amanda LaFranco, editor di Skybound per TWD, ha quindi aggiunto: "Nel corso degli anni ci sono stati sicuramente degli sviluppi per qualcosa del genere, e ci sono molti fan qui che vorrebbero ancora che questo accadesse".

The Walking Dead 11: un foto di Norman Reedus e Seth Gilliam

Gli esperimenti con l'animazione

Nel 2010, il network aveva pubblicato un motion comic di otto minuti, "completamente animato", adattando 13 pagine di The Walking Dead #1 di Kirkman e dell'artista Tony Moore. AMC si è anche cimentata con l'animazione in stile fumetto in un segmento animato della webserie The Walking Dead: Red Machete. Il responsabile dei contenuti dell'Universo di Walking Dead di AMC, Scott M. Gimple, ha espresso il proprio interesse per un uso maggiore dell'animazione nei potenziali futuri episodi dello spinoff antologico Tales of the Walking Dead, ma finora il franchise si è limitato alla semplice sperimentazione.

AMC ha acquisito i diritti della graphic novel nel 2009 in uno dei più grandi accordi mai conclusi dal network. The Walking Dead ha debuttato nel 2010 grazie allo sviluppatore e showrunner della serie Frank Darabont, che è stato produttore esecutivo insieme a Gale Anne Hurd, David Alpert e Kirkman. La première della serie AMC Original, diretta da Darabont, ha registrato il maggior numero di spettatori per qualsiasi serie originale della rete e ha ottenuto gli ascolti più alti nella fascia demografica 18-49 per qualsiasi première di serie via cavo nel 2010.

The Walking Dead di AMC è stata la serie numero uno della tv via cavo per 12 anni consecutivi, quando nel 2022 ha concluso le sue 11 stagioni dopo 177 episodi.