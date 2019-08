The Walking Dead: Nico Tortorella nel cast del nuovo spinoff

The Walking Dead avrà un nuovo spinoff e nel cast del progetto targato AMC ci sarà anche l'attore Nico Tortorella, conosciuto dai fan delle serie tv grazie a Younger.

Le riprese del nuovo show sono attualmente in corso in vista di una première prevista nel 2020 e recentemente è stato condiviso il primo teaser.

Il nuovo spinoff ispirato ai fumetti di The Walking Dead creati da Robert Kirkman mostrerà Nico Tortorella nel ruolo di Felix, personaggio descritto come un "uomo d'onore che rispetta le sue promesse e non ha paura di lottare per la sicurezza degli altri e per essere accettato".

L'attore, nonostante questo impegno lavorativo, non dovrà rinunciare a ritornare sul set di Younger con il ruolo di Josh, l'ex fidanzato di Liza, e sarà quindi un membro del cast della settima stagione.

Nel cast de progetto ci sono già Alexa Mansour, Aliyah Royale, Nicolas Cantu, Hal Cumpston e Annet Mahendru.

Al centro della trama ci saranno dei ragazzi che sono cresciuti durante l'apocalisse zombie, senza quindi conoscere il mondo prima dell'invasione dei morti viventi. La serie è stata creata da Matthew Negrete e Scott Gimple.