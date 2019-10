The Walking Dead rinnovato per la stagione 11

The Walking Dead ha ottenuto il rinnovo per la stagione 11 e nel cast della serie tratta dai fumetti di Robert Kirkman tornerà Lauren Cohan.

The Walking Dead ha ottenuto il rinnovo per la sua stagione numero 11 e la produzione ha annunciato anche il ritorno di Lauren Cohan, l'interprete di Maggie, nel cast dello show tratto dai fumetti di Robert Kirkman.

La showrunner Angela Kang, durante il panel che si è svolto al New York Comic-Con, ha condiviso le notizie riguardanti il futuro di The Walking Dead alla presenza dei fan, a poche ore dal ritorno della serie sugli schermi televisivi con la decima stagione, durante la quale si assisterà all'epico scontro con i Sussurratori.

Lauren Cohan, interprete di Maggie, è salita sul palco per accogliere l'applauso dei fan e dei suoi amici e colleghi. Il suo personaggio è apparso per l'ultima volta durante la nona stagione, ritornando una presenza regolare nell'undicesima, e l'attrice ha dichiarato: "Si tratta di qualcosa di completamente surreale, è come sentirsi a casa ed è così emozionante. Penso che questo sia un Comic-Con davvero speciale e una famiglia realmente speciale. Sono felice di essere qui".

Sarah Barnett, presidente di AMC Networks Entertainment Group & AMC Studios, ha aggiunto: "The Walking Dead ha debuttato dieci anni fa come uno show di genere che aveva tutta la profondità dei personaggi tipici di una serie drammatica di primo livello. E ora dieci anni dopo, guidato dalla brillante Angela Kang e alimentato da uno dei cast di maggior talento della televisione, questo fenomeno sta fiorendo creativamente, con i critici e il pubblico che ne apprezzano il reset. Siamo entusiasti di accogliere di nuovo Lauren Cohan, ha significato così tanto per questo show e per il suoi fan a livello mondiale così pieni di passione, che vivranno un'esperienza fantastica nei prossimi mesi".

Durante il panel è stato inoltre annunciato l'arrivo nel cast di Paola Lazaro nella parte di Princess, un personaggio presente nei fumetti.