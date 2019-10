The Walking Dead 10: i primi 3 minuti della nuova stagione sono uno spettacolo!

The Walking Dead 10: La AMC ha condiviso il video dei primi 3 minuti di apertura della nuova stagione della serie, che tornerà in tv il 6 ottobre anche su Sky!

The Walking Dead 10: AMC ha rilasciato in esclusiva un video dei primi 3 minuti dell'inizio della nuova stagione, che debutterà il 6 ottobre anche in Italia in contemporanea con gli USA.

Il video di The Walking Dead 10 ci mostra tutti i protagonisti schierati con tanto di lance, scudi e frecce. Camminano lentamente e in ordine come una testuggine dell'esercito romano, spingendosi a passo cadenzato sulla battigia, pronti a colpire i non morti che gli si presentano davanti. L'impressione è che Michionne, Ezekiel e ciò che è rimasto del Regno e del gruppo degli Alessandrini si stia preparando ad una vera e propria guerra contro i Sussurratori. Dopo che questi ultimi hanno imposto dei nuovi confini e minacciato conseguenze terribili per chiunque osi entrare nel loro territorio gli esiti di come andrà a finire questa lotta sono del tutto imprevedibili. C'è da notare invece che Daryl (Norman Reedus), sembra sia un po' per i fatti suoi e non si riesce a capire quale sia il suo compito in questo frangente. Staremo a vedere.

The Walking Dead 10: il banner promozionale della serie

La scena di apertura però è tutta per la piccola Judith: è lei a uccidere per prima uno zombie che spunta tra le onde. Ma sono tanti ancora gli interrogativi che attanagliano i fan: primo fra tutti l'uscita di scena di Michionne, interpretata da Danai Gurira. In una intervista l'attrice ha dichiarato che il finale del suo personaggio sarà particolarmente appropriato ma resta da capire quale sarà la modalità.

I nuovi episodi di The Walking Dead 10 andranno in onda da domani 6 ottobre. In Italia sarà possibile seguire la serie in diretta e in lingua originale su Fox alle 3.30 della notte fra domenica e lunedì 7 ottobre. La sera, invece, verrà trasmesso l'episodio doppiato in italiano alle 22.25.