The Walking Dead, la reunion del cast per promuovere i nuovi spin-off

Parte del cast di The Walking Dead si è ritrovato insieme ad un evento speciale per promuovere gli spin-off che porteranno avanti il franchise con nuove storie da raccontare e nuovi personaggi da conoscere.

A distanza di mesi dalla conclusione di The Walking Dead, parte del cast si è riunito durante l'evento organizzato da AMC Networks a New York City per promuovere i nuovi spin-off. Tra i presenti c'erano Andrew Lincoln, Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan.

Come riportato da ComicBook, accanto ai già menzionati interpreti di Rick, Maggie e Negan, c'erano anche Danai Gurira e Norman Reedus. Il cast si è ritrovato sotto i riflettori per promuovere gli spin-off di The Walking Dead pronti ad approdare sul piccolo schermo.

Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan saranno i protagonisti di The Walking Dead: Dead City, ambientato a New York. Altri due gli spin-off da non dimenticare The Walking Dead: Daryl Dixon con Norman Reedus e The Walking Dead: Rick & Michonne, la serie di sei episodi con Andrew Lincoln e Danai Gurira.

The Walking Dead: Dead City: Ecco quando uscirà lo spin-off su Maggie e Negan

Dan McDermott, presidente dei programmi di intrattenimento e degli AMC Studios di AMC Networks, ha dichiarato a gennaio che i tre nuovi show spin-off inaugureranno la "fase successiva" per l'Universo di The Walking Dead.

"È un anno davvero emozionante per l'Universo di The Walking Dead mentre si conclude il viaggio epico di Fear the Walking Dead, uno degli show di maggior successo nella storia della televisione via cavo. Ora siamo pronti ad andare avanti" con tre nuovi spin-off che promettono di tenere i fan incollati allo schermo.

McDermott ha poi concluso dichiarando: "La prossima fase del franchise di The Walking Dead promette di coinvolgere e affascinare gli spettatori fedeli. I fan vecchi e nuovi adoreranno vedere gli zombi che attraversano il ponte di Brooklyn, che si muovono sotto la Torre Eiffel, o all'interno del Louvre e in tanti altri luoghi esotici e iconici di tutto il paese e del mondo".

The Walking Dead: Dead City arriverà il 18 giugno con i suoi primi sei episodi. Poco dopo sarà il turno di The Walking Dead: Daryl Dixon e nel 2024 andrà in onda The Walking Dead: Rick & Michonne.