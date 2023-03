The Walking Dead: Dead City: Ecco quando uscirà lo spin-off su Maggie e Negan

L'attesa è finita, la data della premiere di The Walking Dead: Dead City è stata finalmente annunciata! Questo spin-off del popolare progetto basato sull'omonima serie a fumetti di Robert Kirkman, inizialmente previsto per la primavera, aveva subito un rinvio nell'uscita. Tuttavia, AMC ha ufficializzato che il primo episodio di The Walking Dead: Dead City andrà in onda domenica 18 giugno 2023 su AMC e AMC+.

La notizia ufficiale è arrivata mentre le star Lauren Cohan e Gaius Charles, insieme allo showrunner Eli Jorne, erano ospiti in un panel al WonderCon in California.

Parlando dello spin-off, di cui è stato pubblicato il teaser trailer, Jorne ha spiegato: "È The Walking Dead come non l'abbiamo mai visto prima. Non abbiamo mai vissuto in una città come questa", ha detto lo showrunner. "È New York, ci sono grattacieli fino al cielo e un milione e mezzo di camminatori. E per personaggi come Maggie e Negan, che hanno corso nei boschi per molto tempo, è solo un mondo completamente nuovo, estremamente claustrofobico, spaventoso".

Eli Jorn ha spiegato che in The Walking Dead: Dead City conosceremo anche gli umani che abitano nella Manhattan post-apocalittica, tagliata fuori dalla terraferma molti anni prima. La città, ormai fatiscente, è piena di sopravvissuti che hanno fatto di New York il proprio mondo in cui regnano anarchia, pericolo, bellezza e terrore.