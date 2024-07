The Walking Dead, Andrew Lincoln confessa: "Dopo quella scena ho capito che avevamo superato il limite"

Andrew Lincoln, star di The Walking Dead, ha dichiarato che un momento fondamentale della serie televisiva sia stato un po' eccessivo per i suoi gusti.

Parlando con Empire, Lincoln ha confessato che il team creativo dello show durato 11 stagioni potrebbe aver "davvero fatto una frittata" con una morte in particolare, quella dell'amato personaggio di Glenn, che è risultata un po' più macabra rispetto alla miriade di altre presenti nello show sugli zombie.

Glenn era uno dei personaggi preferiti dai fan, ma nemmeno lui è riuscito a sfuggire alla brutalità dello show, che si è manifestata nell'episodio di apertura della Stagione 7. Utilizzato per mettere in guardia il Rick Grimes di Lincoln, il nuovo grande cattivo Negan ha ucciso Glenn con diversi colpi alla testa con una mazza da baseball avvolta dal filo spinato.

The Walking Dead: Steven Yeun nell'episodio Sopravvivere

La morte di Glenn fu troppo violenta?

"Continuo a pensare che possa essere avvenuta in modo davvero esagerato, avevamo fatto la frittata a quel punto", ha detto Lincoln. "Forse ci siamo dilungati troppo".

Le riprese sono state una delle "notti più intense a cui abbia mai partecipato", ha aggiunto l'attore, nonostante l'ironia del fatto che l'interprete di Negan Jeffrey Dean Morgan sia "uno dei ragazzi più gentili che si possano incontrare".

"Doveva fare un monologo straordinario il primo giorno di lavoro, e tutti erano in ginocchio e piangevano quando non erano davanti alla macchina da presa", ha raccontato Lincoln. "Morgan si è avvicinato e mi ha chiesto: 'È normale?' Io ho risposto: 'Sì, tutti continuano a piangere'. È stata una serata straordinaria".

La serie principale di The Walking Dead si è conclusa, ma il franchise è tutt'altro che finito. Lincoln stesso è protagonista di uno spin-off, The Ones Who Live, insieme a Danai Gurira nel ruolo di Michonne. La serie segue la coppia dopo gli eventi dell'originale.

Un ulteriore spin-off segue un altro personaggio preferito dai fan, il The Walking Dead: Daryl Dixon di Norman Reedus, mentre esplora la Francia post apocalittica.