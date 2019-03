The Walking Dead: svelata l'incredibile origine delle cicatrici di Michonne e Daryl!

I fan di The Walking Dead desiderosi di conoscere l'incredibile origine delle cicatrici di Michonne e Daryl sono stati accontentati. Fin dal salto temporale, in molti si sono chiesti che cosa fossero quelle cicatrici a forma di X comparse sui corpi di Michonne e Daryl. La storia, svelata nell'ultimo episodio della serie in onda, è davvero devastante.

A differenza di quanto ipotizzato da alcuni fan, i due personaggi non hanno dato i loro reni per salvare Rick, le misteriose cicatrici non hanno niente a che fare con lui, ma la loro natura è molto più sinistra. L'origine delle cicatrici spiega inoltre, il motivo per cui Michonne è sempre stata così sospettosa nei confronti dei nuovi arrivati nella prima metà della stagione 9. A spiegare l'accaduto intervengono una serie di flashback che ricostruiscono gli eventi passati.

PASSATO

Nei mesi successivi alla scomparsa di Rick vediamo Michonne visibilmente incinta impegnata a esplorare la riva del fiume insieme a Daryl alla ricerca dell'amico scomparso. I due ritrovano la pistola di Rick, ma del corpo non vi è traccia. "La corrente lo ha trascinato fino all'oceano, non c'è niente qui" spiega Daryl.

Ad Alexandria arriva un gruppo in cerca di aiuto di cui fa parte una vecchia conoscenza di Michonne. Il personaggio, chiamato Jocelyn, è interpretato da Rutina Wesley di True Blood, si tratta di una donna un tempo molto amica di Michonne prima dell'epidemia zombie che ha raggiunto Alexandria insieme a un gruppo di bambini. La mattina dopo, però, Jocelyn e i bambini sono scomparsi con il cibo, le medicine e i loro figli, inclusa Judith. nella fuga, hanno ucciso uno degli abitanti di Alexandria.

Michonne e Daryl ritrovano i bambini in una scuola nei paraggi, ma questi li attaccano ferocemente mettendoli ko. Quando si risvegliano, sono appesi al soffitto mentre un bimbo di nome Linus li marchia con due X. Jocelyn spiega che sta insegnando ai bambini a difendersi e a marchiare i nemici per poi ucciderli. Ma alla fine sarà Michonne a fare fuori la vecchia amica uccidendo suo malgrado anche alcuni bambini che non hanno intenzione di arrendersi. Non vediamo la terribile violenza perché questa viene intervallata da Michonne impegnata a combattere gli walkers nel presente, ma il terribile ricordo tormenta il personaggio e la vista dei corpi dei bambini uccidi è agghiacciante. Per fortuna Judith se la cava senza ferite, ma solo con un po' di confusione nella testa.

