The Walking Dead: Norman Reedus ricoverato per commozione cerebrale, ecco come sta

Norman Reedus ha avuto un incidente sul set di The Walking Dead, tanto da essere portato in ospedale per commozione cerebrale.

La star della serie AMC The Walking Dead, Norman Reedus, ha avuto un incidente sul set che gli ha causato una commozione cerebrale, secondo quanto riporta il suo rappresentante Jeffrey Chassen.

The Walking Dead 11: Norman Reedus in una scena della seconda parte dell'ultima stagione

L'incidente è avvenuto l'11 marzo in Georgia sul set di The Walking Dead, secondo quanto riportato da Deadline. Il portavoce dell'attore Jeffrey Chassen ha dato notizie sulle condizioni di Norman Reedus, che interpreta Daryl Dixon:

"Norman ha subito una commozione cerebrale sul set. Si sta riprendendo bene e tornerà presto al lavoro. Grazie a tutti per l'interessamento".

The Walking Dead: Andrew Lincoln e Norman Reedus avvistati sul set degli ultimi episodi

Non è chiaro cosa abbia portato all'incidente o se si sia verificato durante le riprese, ma AMC ha rimandato la produzione di alcuni giorni. Per chi non lo sapesse, Norman Reedus e il cast sono attualmente impegnati a girare gli ultimi episodi della nuova stagione, che saranno quelli finali.

Come ha riferito ancora Deadline, questa non è la prima volta che Norman Reedus è stato ferito sul set di The Walking Dead. L'attore, infatti, si è tagliato il braccio durante le riprese dell'episodio "Them" nel 2015. L'infortunio della star è stato ripreso dalle telecamere ma non è rientrato nell'episodio, sempre secondo quanto riportato da Deadline.