The Walking Dead: Andrew Lincoln e Norman Reedus avvistati sul set degli ultimi episodi

Una foto condivisa sui social scuote i fan di The Walking Dead: la foto ritrae Andrew Lincoln e Norman Reedus, di nuovo insieme ad Atlanta, dove è stato allestito il set dello show AMC.

La foto, scattata e pubblicata da un fan di The Walking Dead sui social network, mostra i due attori Andrew Lincoln e Norman Reedus insieme in città, alimentando le voci di un possibile ritorno del personaggio di Rick Grimes nella serie, proprio mentre la produzione si appresta a registrare il finale.

Rick Grimes si è sacrificato nella nona stagione quando hanno fatto saltare in aria il ponte, ma solo pochi personaggi sanno che è sopravvissuto. Quando ha saputo che Rick era vivo, Michonne è partita per rintracciarlo. Niente renderebbe i fan più felici che vedere questi due personaggi tornare, anche solo per un minuto, nell'ultima stagione della serie.

The Walking Dead, ecco perché il film su Rick Grimes richiede così tanto tempo per essere realizzato

L'opzione del ritorno di Andrew Lincoln farebbe contentissimi i fan dello show, ormai arrivato alla sua undicesima stagione, che ancora deve concludersi. Ricordiamo che l'attore ha lasciato The Walking Dead nel 2018, dopo aver girato ben 119 episodi e aver presenziato in nove stagioni, allontanandosi per trascorrere più tempo a casa con sua moglie e i suoi bambini in Inghilterra.