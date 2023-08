The Walking Dead, Norman Reedus esalta lo spin-off: 'Stiamo facendo arte'

Norman Reedus ha rivelato che l'imminente spin-off The Walking Dead: Daryl Dixon sarà molto diverso dalla serie originale.

Parlando con EW del prossimo show in un'intervista concessa prima dello sciopero SAG-AFTRA, Reedus ha spiegato che The Walking Dead: Daryl Dixon prenderà una direzione diversa. L'attore ha rivelato di vedere questo show come a qualcosa di nuovo, che cerca di evitare tutti gli schemi prevedibili della serie post-apocalittica originale.

"Penso che quando si fa uno show così lungo come The Walking Dead per così tanti anni, che tu lo voglia o no, cadi in un loop di ripetizione. Mi sono ritrovato a ripetere alcune delle stesse battute e a fare tutti gli altri tipi di storyline che avevamo fatto prima, magari con un altro personaggio o altro. Ora non stiamo seguendo nulla di prestabilito. Sento che non stiamo producendo per gli ascolti della domenica sera. Stiamo facendo arte, e c'è un dialogo in movimento. È una creatura diversa, ed è bellissima, commovente e sorprendente da guardare, ascoltare, guardare e sentire".

The Walking Dead: Daryl Dixon debutterà su AMC il prossimo ottobre.