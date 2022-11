The Walking Dead: le prime immagini dallo spin-off su Daryl Dixon con Norman Reedus

AMC ha offerto finalmente ai fan di The Walking Dead un primo sguardo al Daryl Dixon di Norman Reedus nello spin-off a lui dedicato. Nella nuova storia del The Walking Dead Universe di cui è protagonista, ritroviamo il sopravvissuto all'estero, precisamente a Parigi, intento nella ricerca di Michonne e Rick Grimes. Ma guardiamo insieme le immagini inedite.

In questi giorni si sta parlando moltissimo di The Walking Dead per via del tanto atteso finale di serie, da cui tutto si muove verso direzioni inedite. Già, perché per alcuni personaggi di questa storia il viaggio non si conclude affatto qui, proseguendo in solitaria attraverso alcuni spin-off dedicati.

Fra questi troviamo quello di Daryl Dixon (interpretato da Norman Reedus) su cui finalmente abbiamo qualche immagine inedita da cui cominciare a farci una prima idea. Possiamo quindi dare un'occhiata al suo nuovo "look parigino", all'estetica dei "camminatori francesi" e a una particolare carrozza trainata da cavalli.

Come ci sarà finito Daryl in Francia e perché si trova lì? Parlandone con comickbook Reedus ha scherzato sull'incipit della serie dicendo che: "In qualche modo ci vengo messo, e non ci vado di mia spontanea volontà. C'è stato un momento [nel finale di The Walking Dead] in cui ho sorriso, portandomi dietro quella esatta sensazione anche nello spin-off. E poi va tutto a rotoli, come tutto in The Walking Dead. Per un istante mi sono illuso che ci fosse qualcosa di nuovo nel mondo, capisci cosa intendo? Tutti erano al sicuro, e stavo per andare a vedere cosa ci fosse fuori".

The Walking Dead: al via le riprese dello spinoff su Daryl Dixon, Norman Reedus svela la prima foto

Vi ricordiamo che le riprese dello spin-off di Daryl sono cominciate ufficialmente a ottobre con lo showrunner David Zabel e il veterano regista-produttore esecutivo di The Walking Dead Greg Nicotero.