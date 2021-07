The Walking Dead: "Il film su Rick Grimes? Vogliono creare il miglior prodotto possibile"

Il regista di The Walking Dead Greg Nicotero ribadisce che il film su Rick Grimes è in fase di sviluppo, e che il risultato varrà l'attesa.

Per tutti coloro che si stessero chiedendo che fine ha fatto il film di The Walking Dead con Rick Grimes sappiate che non c'è da preoccuparsi: il progetto è ancora in piedi, e si stanno tutti impegnando per realizzarlo al meglio. Parola di Greg Nicotero.

Il regista della serie AMC basata sui fumetti di Robert Kirkman ha fatto una chiacchierata con Comicbook prima di salire sul palco del Comic-Con@Home per il panel di Creepshow. Approfittando dell'occasione, il sito ha indagato su eventuali aggiornamenti in merito alla tanto attesa pellicola dedicata al personaggio di Andrew Lincoln, annunciata ormai già due anni fa.

"Vorrei tanto saperlo. Vorrei tanto sapere quando arriverà. Ma ho letto diverse bozze della sceneggiatura negli ultimi mesi, e posso dirvi che stanno davvero cercando di realizzare il miglior prodotto possibile" ha risposto Nicotero, confermando di fatto il procedere dei lavori.

Sembra dunque che il progetto sia in pieno sviluppo e, come faceva notare anche il produttore Scott Gimple qualche tempo fa, la pandemia può aver paradossalmente dato una mano alla sua realizzazione, visto che il tempo a disposizione per limare al meglio lo script è decisamente aumentato.

Certo, questo ha di contro significato un prolungarsi dell'attesa per i fan, ma se è la qualità del prodotto che ne gioverà, ce ne faremo una ragione.