The Walking Dead: "Il film su Rick Grimes? Ne sentirete parlare molto" dice Robert Kirkman

Il creatore di The Walking Dead, Robert Kirkman, ci aggiorna sullo status attuale del film spin-off della serie AMC interamente dedicato a Rick Grimes, interpretato da Andrew Lincoln.

La decima stagione di The Walking Dead avrà anche avuto i suoi problemi a causa dell'emergenza attuale - che non ha permesso di portare a termine il lavoro di produzione sugli ultimi episodi, troncando di fatto l'arco narrativo in corso, e lasciando i fan con il fiato sospeso -, ma per il film su Rick Grimes l'attuale situazione si è in realtà dimostrata più un vantaggio che altro.

The Walking Dead: Andrew Lincoln in una foto dell'episodio Some Guy

Come riporta IGN, lo scorso fine settimana durante lo Skybound Xpo, Kirkman ha spiegato che "Succedono parecchie cose dietro le quinte. Non vorrei che la gente pensasse che stiamo qui a non far nulla in attesa che le cose migliorino dal lato pandemia".

"Anzi, in un certo senso, direi che la pandemia renderà migliori un sacco di film, primo su tutti quello su Rick Grimes, perché ci sta dando più tempo per poterlo pensare e realizzare al meglio, ed assicurarci che sia perfetto" ha affermato, promettendo poi

"Ma quando le acque si saranno calmate, sentirete parlare molto di questa pellicola".

Il film di The Walking Dead seguirà il personaggio interpretato da Andrew Lincoln dopo la sua uscita di scena nella nona stagione della serie, al quale si dovrebbe aggiungere inoltre quello di Michonne, a cui dà il volto Danai Gurira, anche lei ex series regular dello show.