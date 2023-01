The Walking Dead: Dead City, i produttori: "Gli zombie vi provocheranno il vomito"

Sembra proprio che The Walking Dead: Dead City prometta di sconvolgere i fan della serie anche con l'estetica di uno zombie in particolare.

A seguito della conclusione di The Walking Dead con la sua undicesima stagione, gli occhi di tutti sono puntati verso i nuovi progetti e spin-off attualmente in lavorazione, tra cui Dead City. In questa particolare e nuova serie vedremo Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan affrontare una storia che promette non solamente di impressionare dal punto di vista introspettivo ma anche estetico.

The Walking Dead: Dead City, una foto dei protagonisti

Nel corso di una recente intervista con Collider Eli Jorne, showrunner di The Walking Dead: Dead City, ha anticipato qualche dettaglio in più riguardo a quello che i nostri protagonisti troveranno lungo il loro cammino, rivelando anche l'importanza dell'ambientazione newyorkese: "L'universo narrativo della serie non si è mai realmente sviluppato lungo le strade di una città come lo farà in questo caso con New York. Anche solamente dal punto di vista ambientale e architettonico ci sono così tanti nuovi spunti con cui possiamo sperimentare. La città ha una sua verticalità che è diversa da tutto il resto. Come sopravvivi in ​​un contesto con così tanti zombie, e come sono diventati in isolamento?".

Secondo Jorne è l'approccio stesso alla sopravvivenza ad essere diverso qui, differentemente dai boschi, ad esempio, in un contesto cittadino risulta più difficile l'accamparsi e il cercare le risorse necessarie per sopravvivere.

Anche Scott Gimple ha deciso d'intervenire raccontando qualcosa su The Walking Dead: Dead City, riferendo che in questo spin-off vedremo uno degli zombie "più disgustosi di sempre". Il produttore ha aggiunto: "Ci sono un certo numero di zombie orribili nello show, ma uno più di tutti è davvero indescrivibile. Il giorno in cui era sul set io ero assente e sono contento per questo. Ho avuto comunque modo di sperimentare la sua orribile magia da casa. È molto probabile che vi farà vomitare".

The Walking Dead: Dead City, la sinossi anticipa le minacce a cui andranno incontro Negan e Maggie

Vi ricordiamo che The Walking Dead: Dead City seguirà Maggie (Lauren Cohan) e Negan (Jeffrey Dean Morgan) mentre viaggiano in una Manhattan post-apocalittica che molto tempo prima è stata tagliata fuori dalla terraferma. La città fatiscente è piena di morti e abitanti che ne hanno fatto il proprio mondo di anarchia, pericolo, bellezza e terrore.