The Walking Dead: Dead City, la sinossi anticipa le minacce a cui andranno incontro Negan e Maggie

Cosa dobbiamo aspettarci da The Walking Dead: Dead City? La recente pubblicazione della sua sinossi ci anticipa, finalmente, qualcosa in più sul nuovo spin-off al cui centro troviamo Maggie e Negan. Le loro rispettive storie parlano chiaro e anticipano già le difficoltà che probabilmente riscontreranno lungo il cammino.

The Walking Dead: Dead City, una foto della serie

Atteso per il mese di aprile, The Walking Dead: Dead City racconterà il viaggio di Maggie (Lauren Cohan) e Negan (Jeffrey Dean Morgan). Riusciranno a mettere da parte la loro inimicizia per sopravvivere a un mondo che resta fondamentalmente inospitale?

AMC ha recentemente pubblicato la sinossi ufficiale della serie, confermando che gli eventi della storia si svolgeranno parecchi anni dopo il finale delle vicende principali: "Sono passati anni dall'ultima volta in cui abbiamo visto Maggie e Negan e ora devono formare una nuova alleanza per portare a termine una missione pericolosa. I due si recano sull'isola di Manhattan, che, essendo stata isolata dall'inizio dell'apocalisse, ha sviluppato le proprie minacce uniche e distinte da tutto il resto. Mentre sono in città incontrano i nativi di New York, sfuggono a un maresciallo con un passato travagliato e danno la caccia a un famigerato assassino. Man mano che la coppia si addentra nelle profondità della città infestata dai vaganti, però, diventa evidente che i traumi del loro tumultuoso passato possono rivelarsi una minaccia tanto grande quanto i pericoli del presente".

The Walking Dead: Dead City, Jeffrey Dean Morgan preannuncia un grosso guaio per Negan

Una descrizione del genere sembra piuttosto chiara su quello che dovremo aspettarci da The Walking Dead: Dead City. Un nuovo contesto da esplorare e capire, minacce inedite, incontri particolari e qualche conflitto interiore.