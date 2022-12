The Walking Dead: Dead City, Jeffrey Dean Morgan preannuncia un grosso guaio per Negan

La star di The Walking Dead Jeffrey Dean Morgan ha anticipato come la boccaccia del suo Negan lo metterà nei guai nell'imminente spin-off, The Walking Dead: Dead City. La nuova serie seguirà Negan e Maggie pochi anni dopo la fine di The Walking Dead, con la coppia diretta a New York City per ragioni sconosciute. Lo spin-off è una delle tre serie spinoff di The Walking Dead che andranno in onda il prossimo anno seguendo il destino di alcuni personaggi dello show. Le altre due serie saranno dedicate a Daryl, in missione anti-zombie a Parigi, e Rick e Michonne.

In un'intervista con Entertainment Weekly, Jeffrey Dean Morgan ha anticipato che la personalità di Negan potrebbe creargli qualche problema durante The Walking Dead: Dead City. Ecco le parole dell'attore:

"Negan è un un disastro. Lo vorresti prendere a schiaffi. È un tizio da prendere a pugni, e lo capisco, basti guardare cosa esce dalla sua bocca. Vorrei prenderlo a pugni ogni tanto! Sappiamo che sta per scappare a New York City. Sono lui e Maggie, e non c'è molta gente con lui. Quindi, se faccio i conti, sarà nei guai. Sarà una brutta combinazione per lui".

Al centro di The Walking Dead: Dead City] abbiamo la storia che unisce Maggie (Lauren Cohan) e Negan (Jeffrey Dean Morgan), due personaggi dal passato e dai trascorsi estremamente difficili, accomunati da questa nuova avventura ancora tutta da scoprire. Al momento riguardo alla trama dello spinoff si sa ben poco, ma la serie principale ha anticipato una sorta di "avvicinamento" tra i due, sebbene Maggie non abbia mai perdonato Negan per la morte di Glenn.