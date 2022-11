The Walking Dead: Dead City, Negan potrebbe tornare alle sue vecchie abitudini secondo Jeffrey Dean Morgan

Gli ultimi sviluppi del personaggio di Negan stanno facendo preoccupare Jeffrey Dean Morgan in merito al suo futuro in The Walking Dead: Dead City.

Jeffrey Dean Morgan ha voluto lasciare qualche piccola anticipazione riguardo al suo Negan in The Walking Dead: Dead City, lo spin-off del franchise in arrivo a breve. L'attore, nel raccontare il lavoro che sta facendo sul personaggio in vista dello show che debutterà nel 2023 sul piccolo schermo, è tornato a menzionare anche il suo passato.

The Walking Dead: Dead City, una foto di Jeffrey Dean Morgan

In questi giorni si sta parlando moltissimo di The Walking Dead, data la conclusione del suo arco narrativo principale, aprendo la strada, però, a tutti i nuovi spin-off e progetti laterali attualmente in corso d'opera. Fra questi troviamo The Walking Dead: Dead City con protagonisti Maggie e Negan, personaggi che si sono avvicinati nel finale della serie dopo essere stati a lungo nemici.

The Walking Dead: Dead City, Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan nel primo teaser dello spin-off

Durante una recente intervista con Deadline, Jeffrey Dean Morgan ha anticipato buone possibilità che in The Walking Dead: Dead City le vecchie abitudini di Negan emergeranno di nuovo, rivelando anche qualche dettaglio in più sulla storia cui assisteremo: "Penso che questo spin-off avrà luogo un paio di anni dopo il finale di Walking Dead, ed ecco il problema con quei due anni: non vediamo cosa succede a questi personaggi. Negan ha l'opportunità di tornare alle sue vecchie abitudini in questi anni mancanti. È molto abitudinario e sa come sopravvivere. Quando era con il nostro gruppo si è trovato davanti a un altro modo per farlo, cercando di adattarsi. Sono preoccupato per qualunque cosa gli accada in questi due anni lontano dal nostro gruppo, cosa diventerà e chi diventerà. E così, quando Maggie lo ritrova, c'è la possibilità che Negan non sia quello avevamo salutato, per via del fatto che si adatta a ciò che lo circonda e le cose sono fottutamente difficili. Tornerà sicuramente ad alcune vecchie abitudini".