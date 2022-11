The Walking Dead: Dead City, Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan nel primo teaser dello spin-off

È stato diffuso un primo teaser dello spin-off di The Walking Dead, The Walking Dead: Dead City, con protagonisti Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan.

Il primo teaser di The Walking Dead: Dead City è stato diffusa da AMC, e accompagna i fan direttamente dietro le quinte. Il video, della durata di circa 15 secondi, permette di dare un sguardo ai personaggi interpretati da Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan all'interno della serie, il cui debutto è attualmente previsto per il 2023.

The Walking Dead: Dead City è uno spin-off all'interno del quale i due protagonisti, interpretati da Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan, si muoveranno in una "una Manhattan post-apocalittica tagliata fuori ormai da molto tempo dalla terraferma. La città fatiscente è piena diabitanti e morti che hanno reso New York City il proprio mondo, un luogo pieno di anarchia, pericolo, bellezza e terrore".

The Walking Dead: Dead City, svelate le prime foto e il mese previsto per l'uscita

A creare la serie, come riportato da Comingsoon, è stata Eli Jorné, che ne è anche showrunner. Lauren Cohan, Jeffrey Dean Morgan - interpreti rispettivamente di Maggie e Negan - e Scott M. Gimple sono invece i produttori esecutivi.