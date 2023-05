The Walking Dead: Dead City, Negan è ricercato nel trailer dello spin-off

AMC ha diffuso in streaming il nuovo trailer di The Walking Dead: Dead City, il prossimo spin-off della saga principale ad arrivare sul piccolo schermo e il primo da quando la serie madre si è ufficialmente conclusa lo scorso novembre.

Negan (Jeffrey Dean Morgan) ha trascorso anni dietro le sbarre per i suoi numerosi crimini in The Walking Dead - tra cui l'omicidio del marito di Maggie (Lauren Cohan) - per poi uscire da uomo libero dopo aver aiutato i sopravvissuti nella loro guerra contro i Sussurratori e poi il Commonwealth.

Ma come vediamo nel teaser trailer di The Walking Dead: Dead City, che riunisce Negan e Maggie a distanza di anni per una missione di salvataggio in una Manhattan invasa dagli zombie, c'è un nuovo uomo di legge in città che vuole a tutti i costi consegnare l'ex leader dei Salvatori alla giustizia: lo sceriffo di New Babylon Perlie Armstrong (Gaius Charles).

Il filmato mostra un trio di uomini di legge di New Babylon, guidati da Armstrong, che rintraccia il fuggitivo Negan in un motel.

The Walking Dead: Dead City, i produttori: "Gli zombie vi provocheranno il vomito"

Nuova location dell'universo di The Walking Dead, New Babylon è "uno di questi stati che si sono riuniti per cercare di rimettere in sesto il mondo", ha rivelato Charles durante il panel di Dead City al WonderCon. "Il mio compito, il mio scopo e obiettivo principale, è portare giustizia alla nostra terra, alla nostra comunità, per proteggerla. E una delle sfide più grandi è quella di prendere questo tizio di nome Negan".