The Walking Dead: Dead City, svelate le prime foto e il mese previsto per l'uscita

AMC ha condiviso le prime foto e svelato il mese previsto per l'uscita di The Walking Dead: Dead City, lo spinoff con Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan.

The Walking Dead: Dead City, grazie al panel del New York Comic-Con 2022, ha ora un mese previsto per l'uscita sugli schermi americani di AMC, che ne ha inoltre diffuso le prime foto in attesa del debutto che avverrà nel mese di aprile 2023.

Gli scatti, invece, ritraggono i due protagonisti interpretati da Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan.

Eli Jorné ha avuto il compito di scrivere la storia di The Walking Dead: Dead City, serie che sarà ambientata a New York e mostrerà i personaggi affidati a Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan alle prese con un'avventura folle ed epica.

In Dead City Maggie e Negan dovranno infatti spostarsi attraverso una Manhattan post-apocalittica che è diventata un'area "all'insegna dell'anarchia, del pericolo, della bellezza e del terrore".

The Walking Dead: Dead City, una foto della serie

The Walking Dead: Dead City, una foto di Jeffrey Dean Morgan

The Walking Dead: Dead City, una foto di Lauren Cohan

The Walking Dead: Dead City, Jeffrey Dean Morgan in una foto della serie

The Walking Dead: Dead City, Lauren Cohan in una foto della serie

The Walking Dead: Dead City, una foto dei protagonisti

The Walking Dead: Dead City, Maggie affronta Negan in una foto ufficiale

Il produttore Scott M. Gimple ha anticipato: "Si tratta di un mondo davvero, davvero diverso. New York nell'apocalisse non ha paragoni con qualsiasi altro posto visto nell'apocalisse, è una follia".

Nel cast della serie ci saranno anche Gaius Charles nel ruolo di Perlie Armstrong, Karina Ortiz nella parte di Amaia, Mahina Napoleon che sarà Ginny, Jonathan Higginbotham nei panni di Tommaso, Trey Santiago-Hudson che sarà Jano, e Zeljko Ivanek nei panni di un uomo soprannominato "Il Croato".