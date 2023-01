The Walking Dead: Dead City, un video rubato dal set mostra un importante combattimento [SPOILER]

Dead City, lo spin-off di The Walking Dead con Negan e Maggie deve ancora arrivare sugli schermi, ma un video ruvato dal set è appena finito in rete e mostra un potenziale cliffhanger.

L'universo televisivo di The Walking Dead si espanderà ad aprile con The Walking Dead: Dead City, che vedrà Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan riprendere i rispettivi ruoli di Negan e Maggie. Un video rubato dal set della serie TV, e finito in rete, potrebbe aver rivelato uno spoiler molto importante sull'arco narrativo.

Nel video vediamo i due personaggi avere uno scontro molto fisico. Maggie accoltella Negan alla spalla, ma quest'ultimo la getta al tappeto con un violento calcio. Sarà davvero questa la fine di Maggie?

AMC ha recentemente pubblicato la sinossi ufficiale della serie, confermando che gli eventi della storia si svolgeranno parecchi anni dopo il finale delle vicende principali.

The Walking Dead: Dead City, Negan potrebbe tornare alle sue vecchie abitudini secondo Jeffrey Dean Morgan

Sono passati anni dall'ultima volta in cui abbiamo visto Maggie e Negan e ora devono formare una nuova alleanza per portare a termine una missione pericolosa. I due si recano sull'isola di Manhattan, che, essendo stata isolata dall'inizio dell'apocalisse, ha sviluppato le proprie minacce uniche e distinte da tutto il resto. Mentre sono in città incontrano i nativi di New York, sfuggono a un maresciallo con un passato travagliato e danno la caccia a un famigerato assassino. Man mano che la coppia si addentra nelle profondità della città infestata dai vaganti, però, diventa evidente che i traumi del loro tumultuoso passato possono rivelarsi una minaccia tanto grande quanto i pericoli del presente.