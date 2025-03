The Walking Dead: Dead City 2, nel trailer Negan e Maggie sono coinvolti nella lotta per il potere

AMC Networks ha condiviso il trailer della stagione 2 della serie The Walking Dead: Dead City, con star Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan, in arrivo sugli schermi americani dal 4 maggio.

Il video pubblicato online regala così delle importanti anticipazioni su quanto accadrà a New York dopo quanto accaduto quando Maggie e Negan hanno cercato di trovare e liberare il figlio della protagonista.

Cosa racconterà TWD: Dead City 2

Il trailer degli episodi della stagione 2 di The Walking Dead: Dead City è particolarmente violento e ricco di azione e mostra persino Maggie, parte affidata a Lauren Cohan, mentre tiene in mano un oggetto molto amato dal suo amico-nemico: la mazza da baseball Lucille.

Nel video il personaggio interpretato da Jeffrey Dean Morgan parla dell'importanza del potere e di come sia utile essere nel suo team. Nelle puntate inedite, infatti, sarà in corso una guerra per il potere di New York e Maggie e Negan si ritrovano intrappolati in fazioni opposte. I due scopriranno che cercare di liberarsi sarà particolarmente complicato e difficile, più di quanto avessero potuto immaginare.

Ecco il video:

Lo spinoff dello show cult

Nel cast dello spinoff di The Walking Dead ci sono anche Gaius Charles, Željko Ivanek, Mahina Anne Marie Napoleon, Lisa Emery, Logan Kim, Dascha Polanco e Kim Coates.

Eli Jorné è showrunner e produttore esecutivo della serie che ha Scott Gimple come supervisore. Cohan e Morgan sono inoltre coinvolti come produttori esecutivi.

Nella prima stagione Maggie e Negan sono arrivati a Manhattan in cerca di Hershel (Logan Kim), il figlio della protagonista che era stato rapito.

Nel season finale, dopo aver affrontato il Croato (Željko Ivanek), Maggie ritrova suo figlio, mentre Negan viene consegnato alla Dama (Lisa Emery), una villain che stringe un patto con lui.