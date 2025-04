The Walking Dead: Daryl Dixon, il trailer annuncia l'arrivo in Italia su Sky dello spin-off della serie cult

Inedito in Italia, arriva in esclusiva lo spin-off della serie cult ispirata all'omonima graphic novel di Robert Kirkman, con protagonista assoluto Norman Reedus.

Dal 2 giugno in esclusiva in Italia su Sky e NOW arriva The Walking Dead: Daryl Dixon, nuovo spin-off dell'universo post-apocalittico creato da Robert Kirkman. Ad annunciarlo il trailer in italiano.

Daryl tra i morti e i miracoli

Daryl Dixon, l'arcigno motociclista con l'arco sempre pronto, torna protagonista assoluto in un nuovo, inedito spin-off ambientato sorprendentemente in Europa. Dal 2 giugno, The Walking Dead: Daryl Dixon sbarca in Italia, aggiungendo un tassello inaspettato alla mappa dell'apocalisse zombie. Il nostro sopravvissuto di poche parole si risveglia misteriosamente in una Francia devastata e senza memoria, una nazione spettrale e distrutta, senza sapere come ci sia finito.

La memoria vacilla, il paesaggio è irriconoscibile, ma a salvarlo - almeno momentaneamente - è un gruppo di suore che lo accoglie in un'antica abbazia. Non solo: gli affidano una missione delicatissima, quasi messianica. Daryl dovrà scortare Laurent, un ragazzino nato proprio nei primi giorni del contagio, attraverso un territorio ostile per metterlo in salvo.

Nel pieno di un'estate che promette brividi a ogni passo, Sky e NOW arricchiscono il Walking Dead Universe con ben tre spin-off: The Ones Who Live già disponibile, Daryl Dixon in arrivo, e Dead City previsto per luglio. Ma è proprio Daryl Dixon a offrire la variazione più affascinante: il contrasto tra l'iconografia cristiana delle cattedrali francesi e la brutalità del mondo post-apocalittico, con Daryl al centro di un viaggio che assomiglia sempre più a un cammino interiore.

A complicare le cose, i legami affettivi che comincia a stringere lungo la strada, pronti a mettere in crisi il suo desiderio di tornare "a casa". Se mai una casa sia rimasta. Norman Reedus torna così a interpretare un personaggio che non smette di evolversi, portandolo ora in territori nuovi, sia geografici che emotivi. Un'odissea tra zombie e redenzione, dove ogni incontro può essere una minaccia... o un miracolo.