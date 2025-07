The Walking Dead: Daryl Dixon si concluderà con la stagione 4, ecco il trailer del terzo capitolo

AMC ha annunciato che The Walking Dead: Daryl Dixon ha ottenuto il rinnovo per la stagione 4 che sarà l'ultima.

Al San Diego Comic-Con 2025 è stato presentato anche il trailer del terzo capitolo della serie dedicata al personaggio interpretato da Norman Reedus fin dalla prima stagione dello show originale tratto dai fumetti di Robert Kirkman.

Cosa accadrà in The Walking Dead: Daryl Dixon 3

Nel trailer della stagione 3 di The Walking Dead: Daryl Dixon il protagonista e Carol Peletier, interpretata da Melissa McBride, si ritrovano in Spagna. I due personaggi fanno quindi i conti con una nuova realtà e pericoli inaspettati, tra 'doni umani' in cambio di armi e monarchie che dominano e seminano terrore e disperazione.

Ecco il video:

Nella terza stagione, in arrivo sugli schermi americani il 7 settembre (in Italia lo show è arrivato con gli episodi precedenti su Sky), Carol e Daryl continueranno il loro viaggio nel tentativo di tornare a casa e dalle persone che amano. Mentre faticano a ritrovare la strada, il loro percorso li porta ancora più lontani, attraverso terre distanti con condizioni in continuo cambiamento e sconosciute, il tutto portandoli ad assistere a vari effetti dell'apocalisse zombie.

Le riprese dell'ultima stagione, che sarà composta da otto puntate, inizieranno nei prossimi giorni in Spagna, in città come Madrid, Bilbao, in Galicia, Andalucia, nella regione di Segovia e Toledo.

Le dichiarazioni delle star all'annuncio dell'ultima stagione

Norman Reedus, commentando il rinnovo per l'ultima stagione, ha dichiarato: "Daryl Dixon è stato un viaggio incredibile. Ringrazio ogni singolo che fan che ci ha seguiti in questa avventura. Si è trattato di un privilegio costruire questa storia per questi personaggi e abbiamo così tanta gratitudine per come è stata accolta. Il vostro amore e sostegno hanno reso ogni momento degno di essere vissuto. Questo finale non è solo un epilogo, è una celebrazione di quello che abbiamo tutti condiviso. Continuate a portare avanti quell'amore: il viaggio di Daryl non è ancora finito".

The Walking Dead: Daryl Dixon, Norman Reedus in una foto della serie

Melissa McBride ha aggiunto: "Girare questa parte dell'avventura di Daryl e Carol insieme in Europa è stato uno dei momenti più elettrizzanti di una vita intera e continuo a tornare per raccontare qualcosa in più su questi due personaggi. C'è ancora così tanta storia da raccontare e così tanto che i fan possono attendere. Mi godrò i momenti in arrivo e sono emozionata all'idea che i fan vedano a cosa abbiamo lavorato in queste location incredibili".

Dan McDermott, presidente di AMC Studios, ha inoltre sottolineato: "Nel corso di due straordinarie serie realizzate in quasi due decenni, Norman e Melissa hanno dato vita a due dei personaggi più iconici nella storia della televisione. Daryl e Carol hanno portato i fan in un viaggio indimenticabile e intensamente umano, all'insegna delle sfide, della sopravvivenza, della speranza e dell'amicizia, e la risposta dei fan, fin dai primi momenti di The Walking Dead, è stata notevole. Non vediamo l'ora di condividere l'imminente terza stagione di Daryl questo autunno e di iniziare la produzione della quarta, e ultima, stagione in Spagna. Qualsiasi cosa riservi il futuro a questi due amati personaggi, sappiamo che l'universo di The Walking Dead è un franchise senza tempo che riserva possibilità senza fine per la storia e per i personaggi, vecchi e nuovi".