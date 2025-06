L'attore e Melissa McBride ci parlano del finale che vorrebbero per i personaggi di Dery e Carol e delle ferite che si portano dietro dopo 15 anni. La seconda stagione è su Sky e NOW.

Dopo l'esordio della prima stagione su Sky e NOW del 2 giugno, ecco anche The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol, secondo capitolo dello spin-off dedicato al personaggio di Daryl Dixon interpretato da Norman Reedus. Come suggerisce il titolo, in questi nuovi episodi torna anche un altro personaggio storico di The Walking Dead: la Carol di Melissa McBride.

Norman Reedus è Daryl Dixon

Questa coppia ha sempre avuto un legame speciale: fin dalla serie originale ispirata ai fumetti di Robert Kirkman, iniziata ormai nel 2010, Daryl e Carol hanno trovato un'intesa particolare. Da moglie repressa, la donna si è trasformata in una vera e propria macchina da guerra, mentre l'uomo ha ritrovato sempre più la propria umanità.

In Daryl Dixon - The Book of Carol i due si ritrovano non più in USA, ma in Europa: sono in Francia, dove Daryl cerca di aiutare una suora, Isabelle (Clémence Poésy), a salvare un bambino, Laurent, che alcuni pensano essere un messia. Nella nostra intervista gli attori ci parlano del rapporto, ormai di lunga data, dei loro personaggi e del desiderio di avere un lieto fine per questa strana coppia di sopravvissuti.

The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol: intervista

In The Book of Carol c'è una scena molto bella: il momento in cui Daryl e Carol si riabbracciano dopo tanto tempo. È carica di emozione.

Norman Reedus ne è molto orgoglioso: "Sono davvero felice che ti sia piaciuta. Abbiamo lavorato molto duramente per rendere quel momento speciale. Sapere che ha avuto effetto mi rende felice. Abbiamo costruito la cosa con cura, ne abbiamo parlato a lungo. Era necessario che fossimo d'accordo tutti con la costruzione. Doveva essere un processo di elevazione diverso. In quel momento l'obbiettivo è solo sopravvivere a quella situazione, a tutta quella mattanza. E poi, si ritrovano".

Quale finale per Daryl e Carol?

Come dicevamo, Daryl e Carol sono tra gli ultimi personaggi originali della serie ancor in vita. Nella prima stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon Laurent dice che l'uomo si merita un lieto fine. Ha ragione? E se lo merita anche Carol?

Una scena di The Walking Dead: Daryl Dixon

Reedus: "Non sarebbe fantastico? Mi piacerebbe molto. Come sarà la fine? Penso che sarebbe fantastico avere una bella conclusione per loro. Parliamo sempre di idee diverse. Sarebbe interessante un cambiamento di direzione rispetto a ciò che pensiamo possa essere la conclusione. Con il passare del tempo e tutto quello che è successo, spero proprio che entrambi abbiano un bel finale".

Le cicatrici di Daryl e Carol

In Daryl Dixon - The Book of Carol si parla molto di cicatrici. Quali sono quelle che, dopo tutti questi anni, Daryl e Carol si portano dietro? Per McBride: "Penso che per Carol siano le perdite. Più di ogni altra cosa. Ma, appunto, sono cicatrici, non ferite aperte".

Norman Reedus è Daryl Dixon

Reedus: "Anche per Daryl penso sia la perdita delle persone. E soprattutto una specie di senso di colpa del sopravvissuto. Si chiede costantemente: perché io? E poi si domanda se avrebbe potuto fare di più per salvarle. Se fosse andato a destra invece che a sinistra, se fosse entrato da quella porta invece che da quell'altra, se avesse fatto una cosa invece di un'altra. Non è mai arrivato a un punto della sua vita in cui si impegna così tanto a salvare gli altri. Non credo che abbia mai pensato di aver fatto tutto il possibile. Ho avuto la sensazione che pensasse di poter fare di più. Ha provato a fare tutto il possibile, ma forse c'era qualcosa che non andava. Avrebbe potuto fare altro. Penso sia quella spinta a portarlo a fare ciò che fa, nel modo in cui lo fa. Ma non si può mai sapere perché la storia, proprio come nella vita reale, potrebbe finire in qualsiasi momento".

La vera Gioconda

A proposito di cicatrici: nella serie la Gioconda è ancora in Francia. Daryl e Carol possono fare qualcosa per riportarcela? Reedus: "Sai cosa è assurdo? L'hanno dipinta, volevano una Gioconda falsa per la serie, ma la persona che gestisce il Louvre ci ha detto di girare davanti a quella vera! Quindi quella nella serie è la vera Monna Lisa. È pazzesco!".

Melissa McBride inDaryl Dixon - The Book of Carol

Melissa McBride è stata al gioco: "Ho intenzione di coreografare una rapina e poi parlare con il produttore esecutivo: sto cercando di capire come possiamo riportala in Italia. Potrei scambiarla con quella falsa e non dirlo a nessuno".