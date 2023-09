The Walking Dead: Daryl Dixon, una nuova immagine svela una Francia devastata

Una nuova immagine di The Walking Dead: Daryl Dixon, lo spin-off con al centro il personaggio di Norman Reedus, ci informa in che stato troveremo la Francia in cui è ambientata la storia.

L'immagine, che presenta un nuovo personaggio apparentemente chiamato Laurent, offre alcuni calcoli di base su quanto sia terribile la situazione del Paese, suggerendo che la popolazione è crollata drasticamente e adesso si aggira attorno alle 200mila unità.

In The Walking Dead: Daryl Dixon, "Daryl si ritrova in Francia e lotta per capire come sia arrivato lì e perché. La serie segue il suo viaggio attraverso una Francia distrutta ma resistente, nella speranza di trovare un modo per tornare a casa. Nel corso del viaggio, però, i legami che crea lungo la strada complicano il suo piano finale".

Alcuni di questi legami includono i volti stranieri che Daryl incontra durante il suo viaggio. Tra i membri del cast già annunciati figurano Clémence Poésy nel ruolo di Isabelle - membro di un gruppo religioso progressista che si ritrova a confrontarsi con il suo passato oscuro a Parigi - e Adam Nagaitis nel ruolo di Quinn, un inglese sfollato che è diventato potente nella Parigi post-apocalittica come mercante nero e proprietario di un sexy nightclub underground.

Lo spin-off debutterà domenica prossima su AMC e AMC+.