The Walking Dead: Daryl Dixon, ecco Norman Reedus in Francia nel primissimo trailer

In rete è stato pubblicato un brevissimo teaser che mostra la produzione di The Walking Dead: Daryl Dixon e in cui vediamo il protagonista Norman Reedus muoversi nella sua nuova ambientazione, dato che lo show sarà ambientato in Francia.

Il teaser è stato mostrato in occasione della messa in onda domenica scorsa della premiere di Fear the Walking Dead, giunto alla sua ottava e ultima stagione.

"Si tratta di una sorta di scenario alla 'straniero in terra straniera', in cui esploriamo l'Europa post-apocalittica attraverso gli occhi di Daryl Dixon", ha dichiarato in precedenza a il regista e produttore esecutivo del Walking Dead Universe Greg Nicotero, descrivendo la serie solista di Reedus come "qualcosa di diverso" rispetto alla serie principale, che ha concluso la sua corsa dopo 11 stagioni lo scorso novembre.

"Io stesso sono rimasto un po' sorpreso di trovarmi sul set e dire: 'Sono stato in Walking Dead per 12 anni ed eccoci qui'. Ma sembra davvero qualcosa di nuovo", ha aggiunto Nicotero. "E David Zabel, il nostro showrunner, è stato una gioia assoluta collaborare con lui".

Per The Walking Dead: Daryl Dixon non c'è ancora una data d'uscita; il primo spin-off post-The Walking Dead a debuttare sarà The Walking Dead: Dead City, con Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan di nuovo nei panni di Negan e Maggie.