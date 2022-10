The Walking Dead: al via le riprese dello spinoff su Daryl Dixon, Norman Reedus svela la prima foto

Lo spinoff di The Walking Dead dedicato a Daryl Dixon è entrato in lavorazione. La conferma dallo stesso protagonista Norman Reedus, che ha pubblicato una foto del dietro le quinte su Istagram.

Norman Reedus ha interpretato il sopravvissuto all'apocalisse zombie Daryl Dixon dalla stagione 1, episodio 3 diThe Walking Dead. Presentato come una testa calda, Daryl si è presto trasformato in uno dei personaggi principali della serie, sviluppando una relazione fraterna con il protagonista Rick Grimes. Dopo che Rick si è sacrificato nella stagione 9, episodio 5, facendo saltare in aria un ponte per proteggere le comunità da un'orda di Camminatori, Daryl diventa una figura ancor più centrale per la serie.

The Walking Dead 11, il cast: "La serie ci ha fatto vedere il futuro: dovremmo imparare dai protagonisti"

Al momento, Daryl ha un ruolo chiave nel conflitto del suo gruppo con il Commonwealth, agendo come una delle poche speranze rimaste ai sopravvissuti per fermare i piani di Pamela Milton contro di loro. Anche se il pubblico non sa come andrà a finire The Walking Dead, nel 2023 andranno in onda diverse serie spinoff che seguiranno i personaggi della serie di punta. Uno di questi è Daryl Dixon, ambientato dopo gli eventi di The Walking Dead e che si svolge in Francia. I dettagli sullo show, attualmente in lavorazione, sono ancora tenuti nascosti, tuttavia, Norman Reedus ha confermato in precedenza che Daryl non finirà in Europa di sua spontanea volontà.

Di recente, anche Andrew Lincoln è stato avvistato in Francia, alimentando le voci sul possibile ritorno di Rick in Daryl Dixon.