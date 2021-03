The Walking Dead: perché Daryl non è mai stato al centro di una scena di sesso in 10 stagioni

Robert Kirman e Norman Reedus hanno motivato l'assenza di sessualità di Daryl in The Walking Dead, almeno finora.

Con l'arrivo della decima stagione di The Walking Dead, il personaggio di Daryl potrebbe aver trovato l'amore ponendo fine a dieci lunghe stagioni in cui la figura interpretata da Norman Reedus non è mai stata al centro di relazioni sentimentali o scene di sesso. La ragione di tale prolungata astinenza potrebbe averla rivelata Robert Kirkman.

The Walking Dead: un primo piano di Norman Reedus

Parlando del personaggio di Daryl Dixon, che nei fumetti di The Walking Dead non esiste, Robert Kirkman, Robert Kirkman ha scritto in risposta al quesito di alcuni fan di avere "idee molto precise sulla (mancanza di) sessualità di Daryl. Se ci sarà un momento di tranquillità nello show in cui non è costantemente distratto dalla balestra... lo affronteremo."

Kirkman ha rivelato, inoltre, che la serie AMC Network accetterebbe senza problemi una svolta in cui viene rivelato che Daryl è gay.

Dopo la morte di Beth (Emily Kinney), personaggio che sembrava stare particolarmente a cuore a Daryl, Robert Kirkman dichiarò a The Talking Death che Daryl è "in qualche modo asessuale nella serie tv":

"Penso che sia un personaggio molto introverso e penso che questo sia in qualche modo il suo fascino. La possibilità che Daryl potesse essere gay è presente e mi sarebbe andata bene, anche ad AMC sarebbe andato bene, ma alla fine non abbiamo intrapreso questa strada fatto. Posso dirlo ufficialmente: Daryl Dixon è davvero etero".

Interrogato sulla questione, nel 2019 l'interprete di Daryl Norman Reedus dichiarò a The IMDb Show: "È come un fenicottero o un pinguino. Penso che se troverà l'amore, lo conserverà."