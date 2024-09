Il Paradiso delle signore 9 anticipazioni 20 settembre: Marcello ha un'idea ambiziosa ma pericolosa

Il Paradiso delle signore 9 si prepara per la sua ultima puntata della settimana, venerdì 20 settembre 2024, che andrà in onda come sempre su Rai 1 alle 16:00. Come sarà andata l'intervista di Rosa? Odile infatti ha accettato di rilasciare un'intervista per "presentarsi" all'alta società, ma ha imposto agli abitanti di Villa Guarniere, contro il parere di Tancredi, che fosse la sua nuova amica a porre domande a lei e a sua madre.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Armando sospetta di Enrico

Enrico, il giovane magazziniere in prova al Paradiso, ha riparato il teatrino in tempo per la festa, cosa che rende Marta molto felice. I due potranno così finalmente fare le presentazioni ufficiali, dopo un incontro-scontro non proprio piacevole. Questa volta riusciranno a stringersi la mano senza drammi?

Tutti gli indizi suggeriscono a questo punto che le trame della soap intrecceranno i destini di Marta ed Enrico, ma Armando ha anche notato qualcosa di sospetto nel giovane.

L'intervista di Rosa si è rivelata un successo, alla fine, e a Villa Guarnieri sembrano tutti sorpresi ma allo stesso tempo soddisfatti. Odile e Adelaide hanno deciso di ricominciare da zero e di ricostruire il loro rapporto madre-figlia. C'è però ancora un ostacolo: mentre la contessa vorrebbe finalmente presentare la ragazza al Circolo, lei non si sente ancora completamente a proprio agio con l'idea di parlare di Adelaide come di sua madre.

Marcello comincia a sognare in grande per il Paradiso: una linea di abiti firmati dal grande magazzino ma da presentare nel mondo dell'alta moda. Il progetto è ambizioso ma è anche un grande azzardo, Roberto infatti non ne è entusiasta. Matteo, da contabile, avverte il fratello e il Landi dei grandi rischi finanziari, ma ciò che comincia a temere di più è altro...

La soap va in onda su Rai 1 alle 16:00 con le puntate inedite dal lunedì al venerdì, ma sarà visibile anche in streaming, in contemporanea alla messa in onda televisiva oppure on demand, su RaiPlay.