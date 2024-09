La Promessa anticipazioni 20 settembre: Lorenzo vuole smascherare Pelayo, Abel indaga sul furto

Domani venerdì 20 settembre torna su Canale 5 la soap spagnola La Promessa, con una nuova puntata in onda come sempre alle 15:50. Le anticipazioni dell'episodio ci informano che Jana consola Maria dopo il licenziamento. La protagonista della soap è Jana Expósito che vuole vendicare l'omicidio di sua madre e scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa: Cruz rimprovera Pelayo per il mancato fidanzamento con Catalina

Margarita informa Lorenzo di aver visto Pelayo consegnare del denaro al misterioso mago, sollevando sospetti sul vero motivo per cui l'illusionista è stato invitato a La Promessa. Jana, esasperata dall'assenza prolungata di Maria, decide di andarla a trovare per offrirle supporto e sollevarle il morale, dimostrando la sua amicizia e preoccupazione.

Feliciano si rivolge a Don Romulo per ricevere consigli su come fare la proposta perfetta di matrimonio a Teresa nel modo più romantico e significativo possibile, dimostrando la sua volontà a rendere speciale questo momento. Manuel, ispirato dalla determinazione delle sorelle e deciso a seguire le sue passioni, comunica ad Alonso la sua intenzione di riprendere in mano il suo progetto, nonostante i tentativi di dissuaderlo da parte del padre.

Lorenzo vuole scoprire cosa nasconde Pelayo

Petra si scusa sinceramente con Teresa per averla maltrattata e per aver avuto dubbi sul suo conto, cercando di ricostruire un rapporto più armonioso tra loro. A causa di una perdita d'acqua nella tenuta, Pia decide di far dormire Vera nella camera di Jana, scatenando il malcontento di quest'ultimo, mentre Vera si sente vittima di pregiudizi da parte della Expósito e di tutta la servitù.

Cruz rimprovera Pelayo per il fallimento della proposta di matrimonio a Catalina, facendo così saltare il piano di allontanarla da La Promessa. Infine, Abel convoca tutti i camerieri per ricostruire gli eventi del pomeriggio del furto dell'orologio di Lorenzo, nella speranza di fare chiarezza e scoprire il colpevole.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Pelayo chiede a Catalina di sposarlo ma la ragazza non reagisce come previsto.