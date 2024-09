Stranger Things, Millie Bobby Brown ha abusato dei filler? L'accusa dei fan: "Sembra molto più vecchia"

Diversi utenti sui social hanno accusato Millie Bobby Brown di aver fatto un uso eccessivo dei filler dopo aver visto le foto dell'attrice in un nuovo servizio fotografico. Di recente, la star di Stranger Things ha posato per la nuova linea di abbigliamento del suo brand Florence by Mills.

Le immagini sono state condivise su Reddit e molte persone hanno commentato l'aspetto di Brown nelle foto, che secondo diversi utenti sarebbe cambiato a causa delle iniezioni nel viso. Una presunta scelta dell'attrice che la farebbe sembrare più grande della sua età.

Critiche alla star

Tra i commenti c'è chi ritiene che appaia già come una quarantenne, e chi sottolinea il presunto utilizzo smodato dei filler. In generale, le critiche si concentrano sull'inutilità delle presunte azioni della star, data la sua giovanissima età.

"Mi dispiace così tanto per le pressioni sociali che portano ragazze così giovani a fare questo" esclama un altro fan. Ma non tutti attaccano Brown. C'è chi sostiene che in realtà sia colpa del trucco e di Photoshop e che nei video in realtà mostra davvero la sua età.

"La gente ha davvero iniziato a criticarla in modo brutto, a giudicare dai commenti" ha scritto un altro utente, seguito da un altro fan che la difende a spada tratta:"Non è qualcosa per cui dev'essere criticata. Trovo assolutamente ripugnante la gioia con cui le persone la stanno svergognando. È solo cattiveria".

Millie Bobby Brown è diventata famosa a soli 12 anni grazie al suo ruolo nella serie di successo di Netflix, Stranger Things, e in passato aveva accennato ai suoi annosi problemi di insicurezza legati anche al proprio aspetto fisico.

L'attrice tornerà presto nel ruolo di Undici/Jane Ives in Stranger Things 5, ultima stagione della serie in cui recita al fianco di Winona Ryder, David Harbour e Maya Hawke.