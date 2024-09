Grande Fratello, censura e polemiche, Marco Salvati su Enzo Paolo Turchi: “non e stato un grande coreografo”

Non sono passate molte ore dall'inizio dell'ultima edizione del Grande Fratello prima che si verificasse il primo episodio controverso. A finire sotto i riflettori della regia è stato Enzo Paolo Turchi, protagonista di una censura dovuta a commenti poco lusinghieri su Marco Garofalo, noto coreografo scomparso nel 2018 dopo una lunga battaglia contro la malattia.

Enzo Paolo Turchi è il primo censurato del Grande Fratello 2024

Durante una conversazione con la coinquilina Shaila Gatta, il marito di Carmen Russo ha ricordato Marco Garofalo in termini poco edificanti. "Marco Garofalo? Non era un grande ballerino perché aveva dei problemi fisici. Ha fatto il mio assistente, mi dava una mano a casa e faceva le pulizie", ha dichiarato Enzo Paolo Turchi, riferendosi al coreografo che in giovane età, tra l'altro, aveva dovuto rinunciare alla carriera calcistica a causa di un infortunio al ginocchio.

La conversazione è stata rapidamente interrotta dalla regia, che ha deciso di cambiare inquadratura nel momento in cui l'argomento è diventato scomodo, Enzo, infatti, stava mettendo in dubbio le qualità artistiche del coreografo scomparso. Tuttavia, il frammento video è comunque circolato sui social, scatenando un'ondata di polemiche.

Enzo Paolo Turchi nella prima puntata del GF

Tra i primi a commentare l'accaduto è stato Marco Salvati, autore televisivo di programmi di successo come Ciao Darwin e Avanti un Altro. Salvati ha preso le difese di Garofalo, affermando: "Marco è stato un grande coreografo, cosa che Enzo Paolo non è mai stato. Ricordarlo così mi sembra irrispettoso."

Chi era Marco Garofalo?

Nato come ballerino, Il coreografo aveva iniziato a studiare danza relativamente tardi, all'età di 21 anni, proprio nella scuola di Enzo Paolo Turchi. Dopo un periodo di lavoro nella compagnia di Tuccio Rigano, Marco Garofalo fece il suo debutto televisivo nel 1978 nel programma Ma che sera al fianco di Alighiero Noschese e Raffaella Carrà*.

Da quel momento in poi, la sua carriera decollò, portandolo a diventare uno dei coreografi più influenti della televisione italiana. Negli anni '80 e '90, Garofalo lavorò su programmi di punta come Buona Domenica, Ciao Darwin, Luna Park e L'eredità, collaborando con grandi nomi del mondo dello spettacolo, tra cui Lorella Cuccarini e Lorenza Mario. Nel corso degli anni, il Grande Fratello ci ha abituato a momenti di tensione e polemiche, e sembra che anche questa edizione non sarà da meno.