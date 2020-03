The Walking Dead: la serie avrà solo altre due stagioni?

The Walking Dead è arrivata alla sua decima stagione, probabilmente la sua fine definitiva dello show è già in vista.

Dopo 10 stagioni, The Walking Dead starebbe arrivando quasi alla sua fine con sole due stagionidavanti a sé: l'undicesima già annunciata che porterà la storia, probabilmente, a chiudersi con la dodicesima che, a quanto pare, sarebbe già in programma.

The Walking Dead 'Look at the Flowers': una foto di Melissa McBride

Con la serie a fumetti portata a termine lo scorso anno da Robert Kirkman, sicuramente gli spunti per altre stagioni di The Walking Dead sono sempre meno e, secondo We Got This Covered, pare che l'AMC stia pensando di chiudere il ciclo con la stagione 12. Al momento non è ufficiale, ma sembra che sia una decisione che si sta attualmente discutendo internamente e, probabilmente, alla fine di quest'anno potremmo ricevere l'annuncio.

Ricordiamo che già nel 2014 il produttore David Alpert aveva rivelato che per The Walking Dead c'erano piani fino alla stagione 12, quindi l'idea era già nell'aria dopo soli 4 anni dall'inizio dello show. Se fosse davvero così, il concetto non farebbe una piega, in quanto la durata presunta delle prossime stagioni si adatterebbe alla perfezione ai fumetti rimasti ancora inesplorati, quindi ci sarebbe materiale a sufficienza per arrivare alla fine.

In questi mesi, era in lavorazione l'undicesima stagione di The Walking Dead la cui produzione è però stata bloccata a causa della pandemia di Coronavirus in tutto il mondo.