The Walking Dead 11, ecco il final trailer per l'ultima stagione della serie AMC

The Walking Dead sta per giungere al termine, ma prima che gli ultimi episodi dell'undicesima stagione possano approdare in tv, godiamoci questo final trailer che ne anticipa l'arrivo.

Manca poco all'addio dei fan alla serie principale dell'universo di The Walking Dead, e AMC ci prepara al momento con un nuovo trailer che ci anticipa qualcosa sui movimenti di Daryl (Norman Reedus) e gli altri sopravvissuti, e quale sarà l'ultima grande minaccia per il mondo.

Gli ultimi 8 episodi di The Walking Dead arriveranno il 2 ottobre su AMC e AMC+, come ci ricorda anche Comicbook, mentre al momento sono in lavorazione diversi progetti che andranno ad espandere questo universo, incluso uno spin-off su Daryl con protagonista Norman Reedus.

"Ci siamo davvero impegnati per far sì che fino all'ultimo potessero essere risvolti divertenti, che azione e avventura non venissero mai a mancare" aveva affermato in precedenza la showrunner della serie Angela Kang "Ma quello che volevamo davvero era catturare il cuore dello show, perché credo sia una parte fondamentale".