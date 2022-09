The Walking Dead, Norman Reedus entusiasta dello spin-off: "Sarà totalmente diverso e dannatamente epico"

Come sarà il nuovo spin-off di The Walking Dead in sviluppo per AMC? Lo racconta il suo protagonista, Norman Reedus.

C'è un nuovo spin-off di The Walking Dead in arrivo, quello con protagonista Norman Reedus, e ora la star dello show ne parla ai microfoni di Entertainment Weekly!.

Se ne parlava da tempo, e anche se in principio la serie prevedeva la presenza fissa di Melissa McBride a.k.a. Carol che ha poi abbandonato il progetto, il nuovo spin-off di The Walking Dead con protagonista il Daryl di Norman Reedus sta prendendo sempre più forma, e l'attore non potrebbe esserne più entusiasta.

Secondo quanto comunicato dal Presidente di AMC Dan McDermott, lo spin-off seguirà le vicende di "Daryl che all'improvviso si è ritrovato nel continente europeo... e ora cerca di capire cosa sia successo. Come ha fatto ad arrivare sin lì? E come farà a tornare a casa?". Eppure, questo non è sempre stato il piano che avevano in mente per lo show.

"Le conversazioni riguardanti lo spin-off vanno avanti ormai da due anni. E iniziarono almeno un annetto prima che venisse annunciata la fine di The Walking Dead" spiega Reedus nell'intervista "Per cui, nel corso del tempo, ha cambiato spesso direzione".

L'importante, però, è che non sarà qualcosa di già visto, ma avrà un'atmosfera completamente diversa da The Walking Dead: "Sapevamo di volere uno show che andasse nella direzione opposta [a quanto fatto fino a quel momento]. Perché non volevamo fare la stessa cosa. Per cui, ciò che faremo sarà differente. La storia si diversifica parecchio, i personaggi si diversificano parecchio. Il tono, la luce, il sound... È una vibe totalmente diversa!".

Per far sì che tutto vada per il meglio Reedus ha rivelato di aver partecipato alla ricerca delle location, ma ribadisce "Non si tratta solo di [cambiare] ambientazione. Rivedremo tutto ciò che amiamo di questi personaggi e di questi show, ma sarà tutto nuovo di zecca, e la cosa mi entusiasma tantissimo. Sarà dannatamente epico!".