In attesa del ritorno di The Walking Dead, la trama della stagione 10 e le prime foto di Gamma hanno fatto la loro comparsa sul web.

The Walking Dead: un moento dell'episodio La Tempesta

Il San Diego Comic-Con 2019 ha visto il debutto del primo trailer della decima stagione di The Walking Dead. Ora AMC ha diffuso la sinossi estesa dei nuovi episodi che prenderanno il via dal finale della stagione 9, con le comunità riunite costrette a fare ciò che i Sussurratori dicono loro. In segreto, però, stanno pianificando una battaglia, ma prima dovranno superare i problemi interni che li lacerano.

Questa la trama di The Walking Dead 10: The Walking Dead è iniziato dieci anni fa con un uomo che cercava la sua famiglia. Quella famiglia pian piano è cresciuta e si è trasformata in una serie di comunità. Hanno lottato per sopravvivere e hanno dato vita a una nuova generazione generation. Adesso è primavera, sono passati pochi mesi dal finale della stagione 9 quando il nostro gruppo di sopravvissuti ha incrociato i Sussurratori durante il gelido inverno. Le comunità stanno ancora facendo i conti con le conseguenze della presa di potere di Alpha, rispettano i confini che sono stati loro imposti, ma nel frattempo si organizzano per combattere una battaglia che sembra inevitabile. Ma i Sussurratori sono una minaccia da non sottovalutare, sconfiggerli sembra impossibile. La paura infetta le comunità diffondendo paranoia, propaganda, piani segreti, tutti gli individui verranno messi alla prova dalla pericolosa situazione che potrebbe minare il tentativo di civilizzazione messo in atto.

Michonne si è confermata una dei leader delle comunità, ma il Comic-Con ha confermato l'uscita di scena di Danai Gurira nel corso della stagione.

Per quanto riguarda i nuovi arrivi, sono state diffuse la prima foto di Thora Birch nel ruolo di Gamma, una dei Sussurratori, fiera protettrice di Alpha che crede fermamente nello stile di vita dei Sussurratori, mentre Kevin Carroll interpreterà Virgil, sopravvissuto pieno di risorse che le prova tutte pur di fare ritorno a casa. Si profila, inoltre, l'arrivo di Dante, personaggio del fumetto, ruvido e affascinante affabulatore.

The Walking Dead 10: Thora Birch nei panni di Gamma

La decima stagione di The Walking Dead prenderà il via, negli USA, il 6 ottobre. In Italia debutterà lunedì 7 ottobre 2019, su Fox, canale Sky 112, alle ore 21.00.