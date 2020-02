The Walking Dead 10: la morte di Michonne anticipata nel nuovo trailer

Si avvicina la seconda metà della stagione per The Walking Dead 10, che lancia un nuovo trailer e getta possibili indizi sulla fine di un importante personaggio.

In vista della seconda metà della stagione di The Walking Dead 10, viene lanciato un nuovo teaser trailer che anticipa alcune delle svolte del capitolo. Tra i personaggi seguiti con più angoscia c'è certamente quello di Michonne, sul quale potremmo avere nuove informazioni, o almeno nuovi indizi che spezzeranno il cuore di tutti i fan. Il prossimo episodio arriverà il 23 febbraio sul canale AMC.

Michonne ha fatto un sacco di strada dopo il suo debutto nella terza stagione della serie. Come il personaggio dei fumetti, anche lei si è subito ritagliata un ruolo centrale, fatto di azione ma anche di approfondimento e legami. Dopo l'uscita di scena di Rick Grimes, ha addirittura preso un posto di comando, ma sappiamo per certo che la stagione 10 sarà l'ultima in cui abbiamo il piacere di vederla, come confermato dalla sua interprete, Danai Gurira.

Nel precedente promo dei nuovi episodi di The Walking Dead avevamo già avuto sentore dell'imminente catastrofe che sta per abbattersi sui protagonisti.

The Walking Dead 10: un'immagine di Michonne nell'episodio 8

Con il nuovo teaser trailer che anticipa la seconda metà della stagione di The Walking Dead 10, l'ansia si fa ancora più palpabile. Carol e Daryl sono ancora rinchiusi nella grotta sotto il giogo di Alpha, protagonisti del cliffhanger che ci ha tenuti in sospeso nei mesi trascorsi. Michonne è pronta a combattere, ma la lacrima che vediamo scorrere sul volto di Judith potrebbe significare che la guerriera più amata della serie potrebbe non sopravvivere allo scontro.