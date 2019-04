The Walking Dead 10: anche Michonne lascia la serie nella prossima stagione!

A The Walking Dead è un vero e proprio fuggi fuggi generale. Danai Gurira, l'interprete di Michonne, lascerà la serie nella decima stagione. Per i fan, dopo l'addio di Andrew Lincoln, è l'ennesimo colpo di scena di una serie che sta riservando le maggiori sorprese più fuori dallo show che non al suo interno, tanto da aver subito una vera e propria emorragia di spettatori nelle ultime annate. Il che pone ovviamente un quesito di non poco conto: viste le defezioni, si corre il rischio che la decima stagione sia anche l'ultima?

I contratti firmati a novembre da Norman Reedus (Daryl) e Melissa McBride (Carol) sembrerebbero smentire uno scenario di questo genere. Quel che è certo è che Danai Gurira seguirà lo stesso destino che già era stato di Andrew Lincoln. Il personaggio di Rick Grimes era, infatti, uscito di scena dopo cinque episodi della stagione 9, così sarà anche per Michonne, che vedremo in alcune puntate prima che sparisca. La showrunner Angela Kang ci sta già lavorando, ma nel frattempo non mancano le speculazioni sul dopo: c'è chi pensa che la guerriera possa riunirsi a Rick in un possibile - e futuro - film TV ad esempio, d'altronde voci in questo senso sono state fatte in modo insistente in passato, così come la possibilità di nuovi spin-off. Altri, invece, sono di parere ben diverso: vista la sua partecipazione nel franchise Marvel con Black Panther e Avengers: Infinity War è possibile che Danai Gurira abbia deciso di accantonare momentaneamente la carriera sul piccolo schermo per buttarsi a capofitto in quella cinematografica.

The Walking Dead: Andrew Lincoln e Danai Gurira nell'episodio The Key

Quando in autunno Danai Gurira non firmò l'accordo triennale insieme ai colleghi, il presidente della programmazione di AMC, David Madden, commentò la sua decisione in questo modo: "Amiamo Danai, amiamo il suo personaggio. In questo momento, ha molte opportunità e ha bisogno di valutare ciò che ritiene sia meglio per lei. Ma di certo la vorremmo nella serie fino a quando vorrà esserci. Vogliamo davvero che rimanga. È un personaggio incredibilmente prezioso e spero davvero che rimanga. Ovviamente, la lezione di Andy (Lincoln ndr) è che la serie può sopravvivere alla partenza di qualcuno, se necessario, ma non è questo il nostro obiettivo. L'obiettivo è avere Danai che continui su qualsiasi base per poter lavorare, date le altre cose che stanno succedendo nella sua vita".

The Walking Dead: Norman Reedus e Danai Gurira in una scena dell'episodio La Tempesta

The Walking Dead tratta dai fumetti di Robert Kirkman sta viaggiando in pessime acque: il finale della nona stagione ha tenuto incollati allo schermo solo 5 milioni di spettatori, tanto da essere il meno seguito della storia di tutta la serie. I tempi in cui riusciva a incantare la media di 18 milioni di spettatori sembra ormai un lontano e pallido ricordo.