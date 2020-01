The Walking Dead: Alpha perde la testa nel promo dei nuovi episodi

Il leader Whisperer, Alpha (Samantha Morton), sta perdendo la testa nel teaser dei nuovi episodi della decima stagione di The Walking Dead. Prima della pausa invernale, Alpha intrappolò Carol, Daryl, Aaron, Connie, Kelly, Jerry e Magna in una grotta piena di migliaia di camminatori, appartenenti all'orda che che sta governando su Michonne e le comunità alleate.

Nonostante l'alleanza con Negan (Jeffrey Dean Morgan), un traditore nei ranghi di Alpha potrebbe distruggerla. La showrunner Angela Kang ha parlato proprio di Alpha:"Una delle cose che ho sempre pensato fosse interessante nel fumetto è che Alpha ha questa cura di Lydia, anche se, s'intende, è una madre orribile. Non è una buona madre per Lydia. Eppure, per qualcuno che professa di provare a vivere come fanno gli animali, la sopravvivenza del più adatto, sradica questo tipo di vestigia dell'umanità, perché viviamo nel mondo dei morti e c'è una tale ipocrisia".

Le bugie di Alpha, il suo attaccamento a Lydia, la presenza di Gamma e la sua incapacità di attaccare a fondo le sue comunità. Tutte piccoli aspetti che condizionano anche Beta:"Lo fa solo meravigliare un po'. E Alpha sente che esistono modi in cui Beta sta giudicando le sue azioni e questo fa si anche lei si prenda una pausa da lui. Quando i leader si sentono giudicati spesso reagiscono di conseguenza" ha chiosato scherzando Angela Kang.

La seconda parte della decima stagione di The Walking Dead saranno disponibili dal 23 febbraio negli Stati Uniti e dal giorno successivo in Italia.