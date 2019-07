The Walking Dead 10: il primo banner anticipa il ritorno dello show

AMC ha diffuso il primo banner di The Walking Dead 10 anticipando il ritorno dello show. Dopo il terremoto scatenato nel mondo dei fumetti dall'annuncio della fine della saga di The Walking Dead, trapelano in rete le prime anticipazioni sulla serie tv.

La decima stagione di The Walking Dead verrà presentata tra qualche settimana al San Diego Comic-Con dove probabilmente verrà mostrato il primo trailer. Nel frattempo il creatore del fumetto e dello show Robert Kirkman ha rassicurato i fan in un comunicato in cui specifica che la fine del fumetto The Walking Dead non avrà conseguenze sulla serie tv.

Adesso arriva sul web il primo banner di The Walking Dead 10 che ci ricorda che Daryl Dixon and Carol Peletier sono gli ultimi due personaggi in vita che erano presenti all'inizio della serie tv.

The Walking Dead 10: il primo banner della nuova stagione

Ciò che è interessante di questo banner è il fatto che sembri avvalorare la teoria che nella prossima stagione Caryl potrebbe diventare una realtà. Il finale della stagione 9 ha alimentato le teorie dei fan sull'arrivo di una nuova coppia mostrando Carol separata dal marito Ezekiel. Il matrimonio resterà solido o la presenza di Daryl darà vita a un nuovo conflitto? Il 19 luglio il panel del San Diego Comic-Con dedicato a The Walking Dead ci fornirà le prime anticipazioni sul futuro.

