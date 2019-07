The Walking Dead 10: Danai Gurira salutata dai fan con una standing ovation al Comic-Con

The Walking Dead 10 mostrerà l'addio di Danai Gurira al ruolo di Michonne e i fan hanno salutato l'attrice con una standing ovation.

Nelle puntate inedite si assisterà a questa importanta uscita di scena che segue quella di Andrew Lincoln, l'interprete di Rick Grimes, che sarà però protagonista di un film in arrivo nei cinema.

Durante il panel che si è svolto al San Diego Comic-Con 2019 dedicato allo show targato AMC, l'attrice ha dichiarato visibilmente emozionata: "Posso confermare che questa è l'ultima stagione in cui sarò in questo fantastico show con il ruolo di Michonne".

Danai Gurira ha aggiunto: "Vorrei semplicemente dire che interpretare questo ruolo è stata una delle gioie più pure della mia vita ed essere tra queste persone e tra chi non è qui in questo momento, e tra tutti voi. Sono davvero, davvero grata per l'esperienza che ho avuto in modi che non posso nemmeno spiegare. Il mio cuore non se ne andrà in nessun modo".

Danai just got a standing ovation from Hall H after announcing her departure from #TheWalkingDead pic.twitter.com/yGES4y52MS — The Walking Dead (@TheWalkingDead) July 19, 2019

La star ha poi proseguito spiegando: "La cosa bella è che la famiglia di The Walking Dead è per sempre e sono arrivata nel 2012 e ho sentito questa energia e questo legame che non se ne va mai. Non è legata alla decisione che ho preso. Si trattava della mia vocazione e di altre cose verso cui mi sento attratta, e delle opportunità che ho ricevuto grazie agli altri progetti in veste di creatrice e al mio lavoro".

I fan dovranno attendere la messa in onda degli episodi della sesta stagione di The Walking Dead, che prenderà il via il 6 ottobre sugli schermi americani di AMC, per scoprire in che modo si concluderà la storia di Michonne.