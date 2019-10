The Walking Dead 10: gli ascolti della premiere segnano un nuovo record negativo

Nuovo record negativo per The Walking Dead 10, gli ascolti della premiere calano a picco. AMC segna il 34% di utenti in meno rispetto alla premiere della stagione 9, andata in onda il 7 ottobre 2018.

The Walking Dead: un'immagine della stagione 10

Il pubblico ha perso interesse nel destino dei superstiti che combattono gli walker nello show creato da Robert Kirkman? Secondo i numeri sarebbe proprio questo il problema, visto che gli ascolti di The Walking Dead segnano un 3% in meno rispetto al precedente record negativo dello show, segnato con l'episodio 15 della stagione 9, The Calm Before, in onda il 24 marzo 2019.

Il debutto della stagione 10 ha segnato un calo del 44% nella fascia adulti 18-49 e un calo del 34% nella fascia adulti 25-54 rispetto alla premiere del 2018, con un rating, rispettivamente, dell'1,4 e 1,9. Minimo storico per The walking Dead.

Esordio non dei migliori per la nuova showrunner Angela Kang, che si trova a fare i conti con una pesante eredità mentre il fumetto di Robert Kirkman, alla base dello show, ha interrotto le pubblicazioni mesi fa. Qui potete leggere la nostra recensione di The Walkind Dead 10x01.

Nonostante tutto, AMC continua a riporre fiducia in The Walking Dead, l'annuncio del rinnovo dell'undicesima stagione è arrivato nel corso del New York Comic-Con in concomitanza col ritorno di Lauren Cohan, una delle star più amate dai fan.