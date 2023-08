Martin Scorsese: svelato il titolo e la trama del suo prossimo film, ancora con Leonardo DiCaprio

Martin Scorsese sta lavorando all'adattamento dell'ultimo romanzo di David Grann, già autore del romanzo da cui è stato tratto l'imminente 'Killers of the Flower Moon'

Mentre si attende l'uscita di Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, il leggendario regista è già al lavoro su un nuovo film, prodotto da Apple Tv+, a cui parteciperà nuovamente Leonardo DiCaprio. Si tratta di un adattamento dell'ultimo libro di David Grann, The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder.

Il nuovo progetto

La coppia vincente Scorsese-DiCaprio colpirà ancora con un nuovo film. Si tratta dell'adattamento dell'ultimo libro di David Grann, "The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder", autore anche del libro da cui è tratto Killers of the Flower Moon che sarà presto nelle sale, diretto sempre dal regista premio Oscar e dal suo fidato DiCaprio. Grann, durante il tour promozionale in Francia del suo nuovo libro "The Wager" ha annunciato che sarà il prossimo film in programma di Scorsese. Nel frattempo il libro è diventato bestseller numero 1 della classifica del New York Times, dopo che Killers of the Flower Moon ha scalato le classifiche dei bestseller grazie al film di Scorsese.

La Sinossi

Ambientata nel 1740, la storia di Wager prende il via quando un'imbarcazione malridotta con 30 uomini emaciati sbarca sulle coste del Brasile. Gli uomini sono i superstiti dell'equipaggio di una nave britannica che stava inseguendo un vascello spagnolo e che si era schiantata su un'isola della Patagonia, in Sud America. Le loro storie di sopravvivenza ai mari e agli elementi li hanno resi degli eroi. Tuttavia, sei mesi dopo, un'altra nave, ancora più malconcia della prima, finisce sulle coste del Cile, questa con tre uomini. Questi ultimi marinai accusano gli altri uomini di essere in realtà degli ammutinati.