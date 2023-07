Killers of the Flower Moon: l'attesa per il film di Scorsese fa tornare il saggio un bestseller negli USA

Dopo la presentazione al Festival di Cannes, il film Killers of the Flower Moon arriverà nei cinema a ottobre e, nell'attesa, il saggio da cui è tratto sta scalando le classifiche dei bestseller.

L'attesa per Killers of the Flower Moon, il nuovo film diretto da Martin Scorsese, ha riportato nella classifica dei bestseller il libro da cui è tratto il progetto, scritto da David Grann.

Il saggio è stato pubblicato nel 2017 e ora è salito al quinto posto dei titoli più venduti su Amazon negli Stati Uniti.

L'interesse degli spettatori per i libri

Killers of the Flower Moon sembra in grado di replicare il successo ottenuto dai libri American Prometheus scritto da Kai Bird da cui è stato tratto Oppenheimer, Daisy Jones & The Six firmato da Taylor Jenkins Reid che è alla base della serie Prime Video, e Red, White & Royal Blue di Casey McQuiston che è diventato un film, tutti rientrati nelle classifiche dei titoli più venduti negli Stati Uniti.

Killers of the Flower Moon, recensione: la banalità del male secondo Scorsese

Il lungometraggio

Nel film il premio Oscar Leonardo DiCaprio ha la parte di Burkhart, nipote di un influente allevatore, che inizia una relazione con Mollie, parte affidata a Lily Gladstone, una donna di etnia Osage che si innamora di lui.

Nel cast del lungometraggio ci sono anche Jesse Plemons, Robert De Niro, Brendan Fraser, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, William Bellau, Louis Cancelmi, Jason Isbell e Sturgill Simpson.

Killers of the Flower Moon è stato scritto da Martin Scorsese ed Eric Roth e racconterà una serie di omicidi e crimini brutali legati alla scoperta del petrolio sul territorio della tribù Osage negli anni '20.